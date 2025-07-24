За полгода у 17 жителей Пензенской области диагностировали боррелиоз

24.07.2025 | 18:52

По состоянию на четверг, 24 июля, в Пензенской области с начала сезона активности клещей - 10 марта - после их укусов в медучреждения обратились 1 796 человек. Из них 609 - дети до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На зараженность боррелиями, возбудителями иксодового клещевого боррелиоза, лабораторно исследовали 1 285 клещей, снятый с людей. В 298 случаях (23,5%) результат был положительным.

За первые полгода в регионе боррелиоз у людей диагностировали 17 раз - у жителей Каменского (1), Пензенского (1) и Шемышейского (1) районов, Кузнецка (2) и Пензы (12).

Для защиты от клещей необходимо на природе пользоваться репеллентами (спреями), выбирать светлую одежду, на которой легче заметить членистоногих, надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и головной убор.

В Пензе клещи встречаются в зеленых массивах: Арбековском лесу, Ахунах, на Олимпийской аллее.