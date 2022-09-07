Общество

В Пензе ул. Куйбышева облагородили газоном и заасфальтировали

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Улицу Куйбышева в Пензе приводят в порядок. Возле нового лабораторного корпуса больницы КИМ уложили асфальт и разбили газон с черноземом.

«Благоустроена зеленая зона на площади 320 квадратов. Проведена выборка старого грунта, завезен новый чернозем. Облагорожены и участки рядом с ближайшей остановкой общественного транспорта», - перечислили выполненные работы в администрации Пензы.

Кроме того, ликвидирована помеха, на которую жаловались горожане, - второй ряд бордюрного камня, непонятно зачем установленный на тротуаре.

Этот бортик мешал проходить к пешеходному переходу, а с ребенком в коляске становился почти непреодолимой преградой.

Сейчас приводится в порядок зеленая зона на перекрестке улиц Свердлова и Баумана. Отсюда вывезли строительный мусор, на территорию доставили новый грунт для выравнивания участка.

«Следующей весной новые газоны будут радовать горожан насыщенной зеленью», - пообещали в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото 1, 3 penza-gorod.ru, № 2 - архив редакции
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