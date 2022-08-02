Двойной бордюр на улице Куйбышева стал преградой для пешеходов

02.08.2022 | 16:10

Во вторник, 2 августа, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, пораженный бессмысленностью действий дорожных работников и должностных лиц, контролирующих их.

«Возле остановки «Больница КИМ» с нечетной стороны улицы Куйбышева поставили бордюры вдоль тротуара, причем как раз напротив перехода. Вопрос: зачем? Чтобы люди ломали ноги, направляясь на зебру? Работа выполнена кошмарно: основание бордюрного камня не заасфальтировано, вдоль него - выщербины и ямы», - описал ситуацию пензенец.

Он добавил, что проходившая мимо женщина с коляской, где сидел малыш, была вынуждена катить ее по проезжей части. Мама ребенка не отказала в просьбе и позволила сфотографировать «транспортное средство», которое нужно перетаскивать через преграду с большими усилиями.

«Кто-то может сказать: подумаешь, приподнять колеса - невелика трудность. Но после того как коляску переваливают через бордюр, она оказывается в яме, и оттуда ее вытащить очень непросто. А главный вопрос - зачем нужен этот бордюр, если уже есть один, идущий вдоль проезжей части?» - обрисовал пензенец картину.

Автор обращения назвал подобные действия вредительством: стройматериалы, усилия рабочих, финансы были потрачены не на то, чтобы создать для горожан комфортную среду, а на то, чтобы, напротив, соорудить препятствия, в особенности для маломобильных людей.

«Простите за резкость, но я очень желаю и тем, кто выполнял работу, и тем, кто ее принимал, хоть на день оказаться в ситуации, когда передвижение дается с трудом, и попробовать преодолеть этот барьер. А потом признать, что в данном случае о создании «безбарьерной среды» не может быть и речи», - завершил горожанин свое обращение.

Ранее пензенцы обратили внимание, что на улицах Куйбышева, Чкалова, Свердлова очень странно установлены барьерные ограждения: они отделяют от газона не проезжую часть дороги, а тротуар. Один из читателей портала «ПензаИнформ» предположил, что через пару лет дороги расширят и вместо деревьев и травы появится асфальт.