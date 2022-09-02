Общество

В Заречном держатели карт «Забота» смогут бесплатно плавать в бассейне

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В Заречном держателям социальных карт «Забота» предоставят больше преимуществ, чем в Пензе или Кузнецке.

Получившим карты жителям закрытого города, как и других населенных пунктов, предоставляются скидки на товары и услуги из определенного перечня. Однако, помимо этого, у зареченцев будет возможность раз в месяц бесплатно посетить бассейн на улице Проценко, а также сеанс массового катания в СКК «Союз».

«В третий четверг каждого месяца МВЦ организует бесплатное посещение своих мероприятий, а ТЮЗ на каждый спектакль готов выделять по 10 бесплатных билетов. Зареченцам, чтобы воспользоваться той или иной услугой, нужно будет предварительно подать заявку в учреждение», - сообщил горожанам на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации ЗАТО Олег Климанов.

«Заботу» в Заречном начали выдавать 3 августа. Карты могут получить женщины и мужчины 55-60 лет, многодетные родители, инвалиды I, II или III группы, горожане, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Первоначально «Заботу» раздавали жителям Пензы. Проект имел успех, его пообещали распространить в других городах региона. Так, из Пензы в Кузнецк направили 16 500 карт, в Заречный - 13 500. По 12 12 000 получат Каменский и Пензенский районы, 10 500 - Городищенский, 10 000 - Сердобский, 9 000 - Бессоновский, по 8 000 - Нижнеломовский и Никольский.

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Источник — фото vk.com/klimanov59
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

раз в месяц бесплатно посетить бассейн
РАЗ в месяц! Вот это щедрость!

Гость||

Гость писал(a):

раз в месяц бесплатно посетить бассейн

РАЗ в месяц! Вот это щедрость!

Вот это забота!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Почти всё брехня.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Почти всё брехня.
Твои фантазии.


Имя: Гость
Комментарий:

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