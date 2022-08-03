Общество

Карту «Забота» начали раздавать зареченцам

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В Заречном со среды, 3 августа, начали раздавать карты «Забота», по которым предоставляется скидка до 25% на товары и услуги.

Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника департамента социального развития города Дмитрия Мельникова, карты смогут получить пенсионеры (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60), инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные родители.

Нуждающихся граждан готовятся поддержать и в другом городе Пензенской области, Кузнецке. 11 июля стало известно, что необходимая документация для распространения карты согласовывается.

Первоначально «Заботу» раздавали жителям Пензы. Проект стартовал в августе 2020-го. Сначала карту могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект имел успех, его пообещали распространить в других городах региона.Так, из Пензы в Кузнецк направили 16 500 карт, в Заречный - 13 500. По 12 12 000 получат Каменский и Пензенский районы, 10 500 - Городищенский, 10 000 - Сердобский, 9 000 - Бессоновский, по 8 000 - Нижнеломовский и Никольский.

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Гость||

В лосятнике только карту задрота можно раздавать.

Гость||

Мне один раз водитель маршрутки эту карту Забота чуть было не запихал (сами знаете куда).

Гость||

А куда обратиться,чтобы эту карту получить?

Гость||

выборы скоро, изображают заботу, а скидка только на самые несъедобные продукты по этой заботе фейковой.

Гость||

Гость писал(a):

А куда обратиться,чтобы эту карту получить?
C вами свяжется служба поддержки сбербанка и расскажет, что нужно сделать.

Имя: Гость
Комментарий:

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