Карту «Забота» начали раздавать зареченцам

03.08.2022 | 16:07

В Заречном со среды, 3 августа, начали раздавать карты «Забота», по которым предоставляется скидка до 25% на товары и услуги.

Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника департамента социального развития города Дмитрия Мельникова, карты смогут получить пенсионеры (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60), инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные родители.

Нуждающихся граждан готовятся поддержать и в другом городе Пензенской области, Кузнецке. 11 июля стало известно, что необходимая документация для распространения карты согласовывается.

Первоначально «Заботу» раздавали жителям Пензы. Проект стартовал в августе 2020-го. Сначала карту могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект имел успех, его пообещали распространить в других городах региона.Так, из Пензы в Кузнецк направили 16 500 карт, в Заречный - 13 500. По 12 12 000 получат Каменский и Пензенский районы, 10 500 - Городищенский, 10 000 - Сердобский, 9 000 - Бессоновский, по 8 000 - Нижнеломовский и Никольский.