Зареченцев попросили ограничить прогулки по центральному парку

25.04.2024 | 09:50

В среду, 24 апреля, в Заречном началась акарицидная обработка зеленых зон. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии начали с центрального парка «Заречье».

«Участки зоны отдыха, которые прошли процедуру, огорожены сигнальной лентой. В течение двух дней горожанам рекомендуют воздержаться от прогулок на этих территориях», - предупредили в администрации закрытого города.

В ближайшие дни аналогичные манипуляции проведут в зоне отдыха «Лесная». Там также появятся сигнальные ленты и информационные таблички.

Борьба с членистоногими на территориях детских садов и школ будет проводиться по заявкам от их руководителей.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что в преддверии летнего сезона противоклещевые обработки пройдут на территориях оздоровительных учреждений и мест массового отдыха. Они охватят площадь 220 га, из которых 100 га занимают детские летние лагеря. На профилактику нападений клещей выделяется более 4 млн рублей.