Олег Климанов решил не покидать Заречный

Бывший глава Заречного Олег Климанов поделился планами на ближайшее будущее. Он рассказал о них на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 27 апреля.
«Вчера был мой последний день в должности главы Заречного. Принял предложение губернатора о переходе на должность советника губернатора и с сегодняшнего дня работаю в правительстве региона», - напомнил Олег Климанов.
Он сообщил, что останется жить в Заречном и продолжит работать на благо города.
«Принял решение баллотироваться в депутаты собрания представителей», - добавил Олег Климанов.
В заключение он поблагодарил коллег и горожан за совместную работу.
Олега Климанова избрали главой ЗАТО в сентябре 2014 года. Решение о досрочном прекращении его полномочий приняли на внеочередной сессии собрания представителей в пятницу, 26 апреля.
Временно исполняющим обязанности главы Заречного стал покинувший свой пост заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.
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