Олег Климанов решил не покидать Заречный

27.04.2024 | 16:34

Бывший глава Заречного Олег Климанов поделился планами на ближайшее будущее. Он рассказал о них на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 27 апреля.

«Вчера был мой последний день в должности главы Заречного. Принял предложение губернатора о переходе на должность советника губернатора и с сегодняшнего дня работаю в правительстве региона», - напомнил Олег Климанов.

Он сообщил, что останется жить в Заречном и продолжит работать на благо города.

«Принял решение баллотироваться в депутаты собрания представителей», - добавил Олег Климанов.

В заключение он поблагодарил коллег и горожан за совместную работу.

Олега Климанова избрали главой ЗАТО в сентябре 2014 года. Решение о досрочном прекращении его полномочий приняли на внеочередной сессии собрания представителей в пятницу, 26 апреля.

Временно исполняющим обязанности главы Заречного стал покинувший свой пост заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.