Названа сумма, собранная для помощи юным пензенцам к 1 Сентября

02.09.2022 | 11:37

В Пензенской области помогли собрать детей в школу 5 021 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Спонсоры предоставили ребятам канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму.

Помощь оказали 1 955 многодетным семьям, 1 485 малообеспеченным, 1 082 состоящим на профилактическом учете, 632 неполным, 521 воспитывающей ребенка-инвалида, 362 семьям с детьми в социально опасном положении, 124 взявшим опеку над несовершеннолетними.

«Сотрудники комплексных центров социального обслуживания продолжают адресно передавать нуждающимся семьям школьные наборы. Также меценатами оказана финансовая поддержка на общую сумму 219 586 рублей», - рассказали в пресс-службе минтруда Пензенской области.

1 сентября за парты 309 школ региона сели более 135 000 ребят (131 896 - в 2021 году), из них 13 805 - первоклассники (14 748).

Подсчитано, что в Пензенской области в этом году расходы на школьников меньше, чем в целом по России (средние затраты по всем регионам составляют 22 298 рублей для мальчиков и 26 838 - для девочек).