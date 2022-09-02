Общество

Названа сумма, собранная для помощи юным пензенцам к 1 Сентября

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области помогли собрать детей в школу 5 021 семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Спонсоры предоставили ребятам канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму.

Помощь оказали 1 955 многодетным семьям, 1 485 малообеспеченным, 1 082 состоящим на профилактическом учете, 632 неполным, 521 воспитывающей ребенка-инвалида, 362 семьям с детьми в социально опасном положении, 124 взявшим опеку над несовершеннолетними.

«Сотрудники комплексных центров социального обслуживания продолжают адресно передавать нуждающимся семьям школьные наборы. Также меценатами оказана финансовая поддержка на общую сумму 219 586 рублей», - рассказали в пресс-службе минтруда Пензенской области.

1 сентября за парты 309 школ региона сели более 135 000 ребят (131 896 - в 2021 году), из них 13 805 - первоклассники (14 748).

Подсчитано, что в Пензенской области в этом году расходы на школьников меньше, чем в целом по России (средние затраты по всем регионам составляют 22 298 рублей для мальчиков и 26 838 - для девочек).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

А смысл им помогать? вот зачем?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

219 586 рублей», - рассказали в пресс-службе минтруда Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):
средние затраты по всем регионам составляют 22 298 рублей для мальчиков и 26 838 - для девочек
Помогли 5ти мальчикам и 5ти девочкам?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте