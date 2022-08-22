В 2022 году в пензенских школах будет меньше первоклассников

22.08.2022 | 14:19

В новом учебном году в Пензенской области за парты сядут меньше первоклассников, чем в 2021-м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Всего в Сурском крае свои двери откроют 309 школ. В них будут обучаться более 135 000 детей, в то время как в прошлом году было 131 896.

Ожидается, что число ребят, для которых 1 сентября впервые прозвенит звонок, составит 13 805 - на 6,5% меньше, чем в 2021-м (14 748).

Зато увеличится количество девятиклассников (на 11,7%) - с 11 530 (в 2021-м) до 12 878, а также одиннадцатиклассников (на 1,3%) - с 4 971 до 5 038.

Ранее стало известно, что в школы области в новом учебном году придут работать 100 выпускников педагогического вуза.