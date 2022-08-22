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Общество

В 2022 году в пензенских школах будет меньше первоклассников

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В новом учебном году в Пензенской области за парты сядут меньше первоклассников, чем в 2021-м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Всего в Сурском крае свои двери откроют 309 школ. В них будут обучаться более 135 000 детей, в то время как в прошлом году было 131 896.

Ожидается, что число ребят, для которых 1 сентября впервые прозвенит звонок, составит 13 805 - на 6,5% меньше, чем в 2021-м (14 748).

Зато увеличится количество девятиклассников (на 11,7%) - с 11 530 (в 2021-м) до 12 878, а также одиннадцатиклассников (на 1,3%) - с 4 971 до 5 038.

Ранее стало известно, что в школы области в новом учебном году придут работать 100 выпускников педагогического вуза.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего в Сурском крае
Опять ПИ несет чушь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

придут работать 100 выпускников педагогического вуза.
До декрета надо где-то прокондыляться, даже к худой сисе бюджетной пристроиться всегда неплохо, когда ты еще нуль.

Гость||

Мало детей? А что, беженцы разве не пополнили ряды наших школьников? Еще лет на шесть здесь задержатся, полно народу будет. Они нормально так рожают, им по 3-4 ребенка выродить не проблема.

Имя: Гость
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