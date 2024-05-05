Пензенцев призвали не давать детям магазинные куличи

05.05.2024 | 09:49

В воскресенье, 5 мая, во многих пензенских семьях главным блюдом стола станут пасхальные куличи. Часто эту выпечку покупают в магазине, однако в больших количествах она может стать опасной для детей.

По словам главного педиатра Московской области Нисо Одинаевой, магазинные куличи не всегда имеют качественный состав.

«Их обычно готовят с большим количеством масла, сахара, с добавлением патоки, меда и других сладостей. Куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. При переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула. А различная обсыпка пасхальных куличей может грозить аллергическими проявлениями», - цитирует врача сайт Минздрава Московской области.

Специалист посоветовала давать детям куличи, приготовленные дома с применением натуральных и качественных продуктов. Но даже такое угощение малышам нужно есть в ограниченном количестве. В день Пасхи рекомендуется не отступать от режима питания и привычного объема порций.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили: при покупке готового кулича важно обратить внимание на его состав. В качественной выпечке используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка изделия должна быть сухой. Лучше покупать куличи, украшенные миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью.