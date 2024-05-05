Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 мая 2024|12:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев призвали не давать детям магазинные куличи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 5 мая, во многих пензенских семьях главным блюдом стола станут пасхальные куличи. Часто эту выпечку покупают в магазине, однако в больших количествах она может стать опасной для детей.

По словам главного педиатра Московской области Нисо Одинаевой, магазинные куличи не всегда имеют качественный состав.

«Их обычно готовят с большим количеством масла, сахара, с добавлением патоки, меда и других сладостей. Куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. При переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула. А различная обсыпка пасхальных куличей может грозить аллергическими проявлениями», - цитирует врача сайт Минздрава Московской области.

Специалист посоветовала давать детям куличи, приготовленные дома с применением натуральных и качественных продуктов. Но даже такое угощение малышам нужно есть в ограниченном количестве. В день Пасхи рекомендуется не отступать от режима питания и привычного объема порций.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили: при покупке готового кулича важно обратить внимание на его состав. В качественной выпечке используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка изделия должна быть сухой. Лучше покупать куличи, украшенные миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте