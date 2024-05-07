Полицейские навестили воспитанников дома ребенка в Кузнецке

07.05.2024 | 12:08

Пензенские полицейские поздравили с майскими праздниками воспитанников дома ребенка в Кузнецке.

К детям в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришли сотрудники полиции и ветераны. Каждый ребенок получил подарок от руководства регионального УМВД.

Традиция навещать детей у правоохранителей зародилась давно. Во время своих визитов они стараются уделить внимание всем ребятам, пообщаться с ними и поиграть.

«И впредь такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе», - отметила заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Кристина Алисина.

По словам главврача учреждения Ольги Карягиной, воспитанники всегда рады гостям. Общаться с новыми людьми они любят даже больше, чем подарки.