Полицейские навестили воспитанников дома ребенка в Кузнецке

Пензенские полицейские поздравили с майскими праздниками воспитанников дома ребенка в Кузнецке.
К детям в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришли сотрудники полиции и ветераны. Каждый ребенок получил подарок от руководства регионального УМВД.
Традиция навещать детей у правоохранителей зародилась давно. Во время своих визитов они стараются уделить внимание всем ребятам, пообщаться с ними и поиграть.
«И впредь такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе», - отметила заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Кристина Алисина.
По словам главврача учреждения Ольги Карягиной, воспитанники всегда рады гостям. Общаться с новыми людьми они любят даже больше, чем подарки.
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