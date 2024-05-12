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Глас народа

Разорванный портрет ветерана поразил пензенцев

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Жители пензенского микрорайона Север обсуждают в Сети порванный портрет ветерана Великой Отечественной войны.

Снимок участника войны Ивана Лукьяновича Мялина был размещен на табличке, которую установили рядом с деревом, посаженным во время акции памяти. О том, что неизвестные порвали портрет, сообщила пользовательница соцсети «ВКонтакте» в субботу, 11 мая.

«Вот так поздравили жители Севера с праздником. Сажали деревья в том году 7 мая в рамках акции памяти, в честь родных, прошедших ВОВ», - пояснила пензячка.

Аллею памяти высадили недалеко от школы № 71 на улице Можайского.

«Ничего святого нет, это память, как только рука поднялась?», «Кому это все мешает?», «Молодежь а ля 2000», «А родителям просто некогда воспитанием заниматься. Они пашут от рассвета до заката», - высказались в комментариях горожане.

Некоторые пользователи не смогли поверить в факт порчи и предположили, что табличку повредило ветром или же в нее попал футбольный мяч, ведь недалеко находится поле.

«Какой избирательный ветер. Табличку сломал и сразу стих. Так что осколок там же оставил», - возразил один из пользователей.

«Вокруг поля забор. Таблички установлены не крепко в земле, если бы попали мячом, то она бы просто упала. Ну если, конечно, мяч не железный», - привела аргумент пензячка.

Другая горожанка написала, что для пресечения хулиганства таблички, установленные у деревьев, убрали, а информацию о ветеранах разместили на специальных стендах в школе.

Фото Дарьи Мялиной, vk.com/black_pnz.

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