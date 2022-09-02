На Ленинградской убрали рухнувшее на тротуар дерево

02.09.2022 | 13:32

Коммунальщики решили проблему пешеходов, путь которым преграждало дерево. По дороге к лицею № 55, за домом № 12 на Ленинградской улице (Старая Западная), на тротуар рухнул американский клен.

Ветки перекрыли обзор водителям и пешеходам. Последние вынуждены были огибать распластавшееся дерево по проезжей части. Часть многоствольного американского клена буквально истлела у корня.

1 сентября с проблемой столкнулись лицеисты и их родители, торопившиеся на праздничную линейку по случаю Дня знаний.

2-го числа местная управляющая компания организовала работы по распиловке и вывозу клена, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации города.