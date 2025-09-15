Защита от самокатчиков: жителей Зари удивили столбы посреди тротуара

15.09.2025 | 09:31

Жителей Зари, где с лета ремонтируют дорогу на улице Новоселов, удивило размещение фонарных столбов: они оказались посреди создаваемого тротуара.

Необычное решение горожане обсудили в чате Октябрьского района в Telegram.

«Как людям с ограниченными возможностями передвигаться? Вы в своем уме - делать фонари посередине тротуара?», «Вершина инженерной мысли, это чтобы самокатчики сильно не гоняли)», «В следующем году столбы будут посреди дороги, чтоб питбайкеры не гоняли», «Мамам с колясками, видимо, нужно на дорогу будет съезжать», «Хотелось бы услышать комментарии проектировщиков, исполнителей и заказчика - администрации города», - высказались люди.

Как пояснил, не представляясь, один из участников чата, столбы будут перенесены. Он обратил внимание горожан, что тротуар не заасфальтирован, ремонт еще не закончен. «Потому что у всего есть хозяин и не так просто их переставить как захотят, сейчас владелец делает необходимые расчеты и проект, после приступят к работам», - добавил мужчина.

Жителей Зари удивляет, что расчеты не произвели заранее. «А до этого времени не было все лето? Или только сейчас выяснилось, что столбы посередине тротуара?» - недоумевают пензенцы.

Завершить ремонт дороги на улице Новоселов планируется в октябре, сообщал ранее глава Пензы Олег Денисов. Им занимаются с конца июня. За это время был уложен слой асфальта, укреплена плотина, а у остановок появились заездные карманы.

Рабочие должны доделать тротуары (они будут вести от улицы Турищева до трассы М-5) и уличное освещение. Также запланирован монтаж остановочных павильонов и кососветов на пешеходных переходах.