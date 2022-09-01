Дорогу к лицею № 55 перегородило упавшее дерево

Родители учеников, да и сами лицеисты, наверное, удивились, не увидев привычный тротуар. Он спрятался под упавшим деревом.
Американский клен рухнул за домом № 12 на Ленинградской, закрыв дорожку, ведущую к лицею № 55. Не раз видевшие поверженных великанов обитатели Западной Поляны реагируют на упавшие стволы уже спокойно.
«Меня ничего не удивляет в этой жизни», - отметил мужчина.
На Старой Западной и деревья немолоды - они ровесники домам, отсчитавшим шестой десяток.
«Сгнило, наверное», - предположил прохожий.
Часть многоствольного американского клена буквально истлела у корня, ничто больше не удерживало дерево. Оно уронило пышную шевелюру на тротуар. Ветки перекрыли обзор водителям и пешеходам. Последние теперь вынуждены огибать распластавшийся клен по проезжей части.
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