Дорогу к лицею № 55 перегородило упавшее дерево

01.09.2022 | 20:51

Родители учеников, да и сами лицеисты, наверное, удивились, не увидев привычный тротуар. Он спрятался под упавшим деревом.

Американский клен рухнул за домом № 12 на Ленинградской, закрыв дорожку, ведущую к лицею № 55. Не раз видевшие поверженных великанов обитатели Западной Поляны реагируют на упавшие стволы уже спокойно.

«Меня ничего не удивляет в этой жизни», - отметил мужчина.

На Старой Западной и деревья немолоды - они ровесники домам, отсчитавшим шестой десяток.

«Сгнило, наверное», - предположил прохожий.

Часть многоствольного американского клена буквально истлела у корня, ничто больше не удерживало дерево. Оно уронило пышную шевелюру на тротуар. Ветки перекрыли обзор водителям и пешеходам. Последние теперь вынуждены огибать распластавшийся клен по проезжей части.