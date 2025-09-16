Под Пензой инкассаторская машина насмерть сбила человека

16.09.2025 | 18:31

Во вторник, 16 сентября, на трассе Р-208 Тамбов - Пенза, на выезде из областного центра, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Информация об аварии появилась в Сети. Очевидцы сообщили, что у остановки «1-я Дачная» водитель инкассаторской машины сбил человека.

От полученных травм мужчина скончался.

Его тело оказалось на проезжей части в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.