В Госавтоинспекции рассказали о сбитом в Заводском районе пешеходе

16.09.2025 | 11:12

В областной Госавтоинспекции рассказали о ДТП, случившемся на улице Циолковского в Пензе в понедельник, 15 сентября. «Лада-Калина» сбила женщину на пешеходном переходе.

Это произошло в 10:40. За рулем машины находился 71-летний водитель, пострадавшей 52 года.

Момент аварии попал на камеру регистратора одного из автомобилистов, запись выложили в Сеть.

На кадрах видно, как горожанка подошла к зебре, посмотрела налево и, убедившись, что ее пропускает водитель на первой полосе, уверенным шагом начала переходить дорогу, глядя прямо. На второй полосе ее сбила «Калина».

Пешеход получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники полиции изучают обстоятельства произошедшего.