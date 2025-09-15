В Заре часть фонарных столбов уберут с тротуара

15.09.2025 | 14:47

Некоторые фонарные столбы, оказавшиеся посреди строящегося тротуара на улице Новоселов в Заре, вынесут за его пределы. Об этом заявили в городской администрации.

«По мере производства работ по выносу опор подрядная организация будет заниматься асфальтировкой пешеходной зоны», - уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ».

В мэрии напомнили, что по контракту ремонт улицы Новоселов должен завершиться в мае 2026 года, однако прикладываются все усилия, чтобы привести дорогу в порядок уже в этом году.

Тревогу из-за столбов забили жители Зари. «Как людям с ограниченными возможностями передвигаться?», «Мамам с колясками, видимо, нужно на дорогу будет съезжать», - высказались люди в чате Октябрьского района в Telegram.

Горожан удивило, что необходимые расчеты не произвели заранее.