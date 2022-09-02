6 сентября пензенских бизнесменов будут ждать в прокуратуре

02.09.2022 | 16:02

В Пензенской области сотрудники органов прокуратуры примут участие во Всероссийском дне приема предпринимателей, который состоится во вторник, 6 сентября.

Прием проводится для оказания бизнесменам помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение. Его будут вести сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

В региональной прокуратуре области предпринимателей ждут по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, кабинет 100; в районах - на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур.

«Прием состоится с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 13:45», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Бизнесменов в органах прокуратуры принимают регулярно.

Еще одна форма взаимодействия - горячая линия по защите прав предпринимателей, которую проводит контролирующий орган.