Общество

Прокуроры приглашают бизнесменов Пензенской области на прием

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Во вторник, 2 августа, в Пензенской областной прокуратуре и районных прокуратурах пройдет прием предпринимателей.

Вести его будут сотрудники, на которых возложен надзор в данной сфере. Обратиться к ним можно будет с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 25 по 29 июля в прокуратуре Пензенской области действует горячая линия по защите прав предпринимателей. О нарушениях в этой сфере можно сообщить по телефону 8 (8412) 32-90-76.

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Гость||

Купюры меньше 5 тыс. принимаются?

Гость||

Гость писал(a):

Купюры меньше 5 тыс. принимаются?
В точку))))

Только так о пензенской прокуратуре ВСЕ и думают, а они и не пытаются от этого открещиваться!

Гость||

По старой Русской традиции, после приёма, перед уходом нужно присесть на дорожку, лет на 5-8, как повезёт.

Гость||

Гость писал(a):

По старой Русской традиции, после приёма, перед уходом нужно присесть на дорожку, лет на 5-8, как повезёт.
А если нетрадиционная ориентация, снисхождение будет?

Гость||

Гость писал(a):

снисхождение будет?
НЕТ!

Гость||

Гость писал(a):

снисхождение будет?

НЕТ!

Ну как так то?

Гость||

Под крышу заводят ?

Имя: Гость
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