Прокуроры приглашают бизнесменов Пензенской области на прием

27.07.2022 | 09:18

Во вторник, 2 августа, в Пензенской областной прокуратуре и районных прокуратурах пройдет прием предпринимателей.

Вести его будут сотрудники, на которых возложен надзор в данной сфере. Обратиться к ним можно будет с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 25 по 29 июля в прокуратуре Пензенской области действует горячая линия по защите прав предпринимателей. О нарушениях в этой сфере можно сообщить по телефону 8 (8412) 32-90-76.