Режим повышенной готовности в регионе продлили без изменений

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад для борьбы с распространением коронавируса.
В соответствии с постановлением губернатора от 30 августа, он будет действовать до 30 сентября включительно. Дополнительные изменения в документ не вносились. Новые ограничения пока не ввели.
В последний раз режим продлевали в июле до 31 августа.
В последнее время в регионе наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляется 200-300 новых случаев инфекции. Граждан призывают использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Пик заболеваемости ожидают после 10 сентября.
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в очередной раз нахрен пошло правительство