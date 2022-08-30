Общество

Режим повышенной готовности в регионе продлили без изменений

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В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад для борьбы с распространением коронавируса.

В соответствии с постановлением губернатора от 30 августа, он будет действовать до 30 сентября включительно. Дополнительные изменения в документ не вносились. Новые ограничения пока не ввели.

В последний раз режим продлевали в июле до 31 августа.

В последнее время в регионе наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляется 200-300 новых случаев инфекции. Граждан призывают использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пик заболеваемости ожидают после 10 сентября.

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Гость||

в очередной раз нахрен пошло правительство

Гость||

опять к чему то готовятся никак не приготовятся

Гость||

и дети, и внуки будут жить при этом режиме

Гость||

катитесь мимо со свей дурью чинухи позорные, тьфу!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пик заболеваемости ожидают после 10 сентября.
Вот 12-го намордники и введут. Объявят 11-го после 20:00.

Гость||

Мельниченко под следствие!

Гость||

Одни навальнисты собрались.

Гость||

дурачку навальнисты мерещатся, хехе

Гость||

А кто же вы, коммунисты?

Гость||

Просто бедные люди, которых уже достал режим с разной дурью и чинухи гнутые, тьфу!


Имя: Гость
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