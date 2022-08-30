Режим повышенной готовности в регионе продлили без изменений

30.08.2022 | 10:11

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад для борьбы с распространением коронавируса.

В соответствии с постановлением губернатора от 30 августа, он будет действовать до 30 сентября включительно. Дополнительные изменения в документ не вносились. Новые ограничения пока не ввели.

В последний раз режим продлевали в июле до 31 августа.

В последнее время в регионе наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляется 200-300 новых случаев инфекции. Граждан призывают использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пик заболеваемости ожидают после 10 сентября.