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Общество

В Пензенской области из-за выезда на встречную полосу погибли 26 человек

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В Пензенской области за январь-июль в ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения, погибли 26 человек.

229 получили травмы различной степени тяжести.

Всего за указанный период в регионе зарегистрировали 126 таких аварий. В основном они произошли на загородных дорогах.

«Выезд на встречную полосу при совершении обгона - опасный и рискованный маневр, связанный со значительным повышением скорости, что приводит к самым тяжким последствиям. Подобное нарушение правил является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть и получать тяжелые травмы люди», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Водители, совершившие такие ДТП, в большинстве случаев хотели побыстрее добраться до пункта назначения, не рассчитали расстояние до встречного транспорта и динамические характеристики своих машин.

Подобная авария произошла в Пензе в пятницу, 26 августа. На улице Терновского столкнулись автомобили «Нива» и Volkswagen Golf. В ДТП пострадали оба водителя. Судя по кадрам, запечатлевшим момент инцидента, мужчина за рулем отечественной машины неожиданно оказался на встречной полосе движения.

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Гость||

А что ж хвалёные камеры, делающие наши дороги безопаснее и качественнее?

Гость||

Ну и заголовок. Я думала за раз 26 человек погибли.

Имя: Гость
Комментарий:

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