В центре Пензы сбили подростка-велосипедиста

01.07.2025 | 17:18

Днем во вторник, 1 июля, на пересечении улиц Ставского и Пушкина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительным данным, в 14:50 33-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил 16-летнего велосипедиста.

Юноша получил травмы, прибывшие на место аварии медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

По данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.

3 июня аналогичная авария произошла в Засечном: на пересечении улиц Изумрудной и Светлой под колеса «Лады-Весты» попал 14-летний велосипедист. Мальчика положили в больницу.