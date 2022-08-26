Сетевое издание|18+|Пятница|26 авг 2022|17:51
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Происшествия

На ул. Терновского столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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В пятницу, 26 августа, в Пензе на улице Терновского столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека.

Снимки последствий ДТП появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Участниками стали водители «Нивы» и Volkswagen. У отечественной машины искорежена правая сторона, у иномарки сильно разбита передняя часть.

Из-за аварии образовалась пробка.

Случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, авария произошла около 14:30 напротив дома № 115 на улице Терновского. За рулем «Нивы» был 44-летний мужчина, Volkswagen Golf управлял 22-летний.

Оба водителя пострадали в столкновении. Медики доставили их в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У отечественной машины искорежена правая сторона,
И видно отсутствие боковых подушек безопасности. Какой чудесный гробик на колёсах эта ваша «Нива».penzainform.ru писал(a):
у иномарки сильно разбита передняя часть.
И видно что сработали подушки безопасности. Хороший автомобиль этот ваш «Volkswagen Golf».

Гость||

Гость писал(a):

Хороший автомобиль этот ваш «Volkswagen Golf».
Соотношение цена/качество у Нивы гораздо лучше

Гость||

Гость писал(a):

Соотношение цена/качество у Нивы гораздо лучше
Особенно в момент смертельного ДТП.

Гость||

Замечательно. На несколько идиотов на дороге меньше.

Гость||

Надо было двойным пятаком закатать ниву, вдруг помогло

Имя: Гость
Комментарий:

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