На ул. Терновского столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

В пятницу, 26 августа, в Пензе на улице Терновского столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека.
Снимки последствий ДТП появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
Участниками стали водители «Нивы» и Volkswagen. У отечественной машины искорежена правая сторона, у иномарки сильно разбита передняя часть.
Из-за аварии образовалась пробка.
Случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
По предварительным данным, авария произошла около 14:30 напротив дома № 115 на улице Терновского. За рулем «Нивы» был 44-летний мужчина, Volkswagen Golf управлял 22-летний.
Оба водителя пострадали в столкновении. Медики доставили их в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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penzainform.ru писал(a):И видно отсутствие боковых подушек безопасности. Какой чудесный гробик на колёсах эта ваша «Нива».penzainform.ru писал(a):И видно что сработали подушки безопасности. Хороший автомобиль этот ваш «Volkswagen Golf».