На ул. Терновского столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

26.08.2022 | 16:48

В пятницу, 26 августа, в Пензе на улице Терновского столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека.

Снимки последствий ДТП появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Участниками стали водители «Нивы» и Volkswagen. У отечественной машины искорежена правая сторона, у иномарки сильно разбита передняя часть.

Из-за аварии образовалась пробка.

Случившееся сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, авария произошла около 14:30 напротив дома № 115 на улице Терновского. За рулем «Нивы» был 44-летний мужчина, Volkswagen Golf управлял 22-летний.

Оба водителя пострадали в столкновении. Медики доставили их в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.