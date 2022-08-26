В Пензе заговорили о ремонте крыши бани на Конструкторской

26.08.2022 | 19:49

Увеличить поступление налоговых доходов почти на 11 миллионов рублей предложила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина. На 39-й сессии пензенской думы решался вопрос об изменениях в решении о бюджете. На озвученную сумму есть планы.

«Направить ее согласно ходатайству управления градостроительства и архитектуры на капитальный ремонт кровли здания на Конструкторской, 12а. Это наши бани», - сообщила начальник Финасового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

Другая часть поправок касалась выделения почти 7 миллионов рублей. Средства, перераспределив свои расходы, предоставит управление жилищно-коммунального хозяйства.

«Необходимы чтобы участвовать в программе по расширению сетей наружного освещения. Область нам дает денежные средства на светильники, мы к этой сумме добавляем свою, а на строительно-монтажные работы город 100% закладывает за счет своих денежных средств», - пояснила Ольга Завьялкина.

Депутаты проголосовали за поправки с одной претензией: почему сразу нельзя подумать о проблемах заранее и не решать одни вопросы за счет других. Когда речь зашла о реализации в Пензе национальных проектов, программ, финансируемых из федерального, областного и городского бюджетов, они стали более категоричными. По мнению некоторых народных избранников, сотни миллионов идут исключительно на преображение одних главных улиц.

«С одной стороны, мы делаем красивый центр, а с другой - у нас в спальных районах пожарные машины застревают по пути на ЧП. Коллеги, нужно расставлять приоритеты! У нас большую часть своего времени жители проводят не в центре, не на Московской», - возмутился депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

В преддверии Дня знаний затронули вопрос и об асфальтировке пришкольных территорий.

«Я бы хотел, чтобы мы попали в какую-то национальную программу, может быть, финансируемую из федерального бюджета, потому что депутатских денег на это не хватает. Может быть, у кого-то новые школы в округах, а у меня - 60-й год и асфальт не клали в течение 30 лет», - заявил депутат Пензенской городской думы Александр Трутнев.

Что касается готовности самих учебных заведений к 1 Сентября, то их приемка состоялась. Торжественная линейка пройдет почти во всех школах, кроме 25-й. Она находится в аварийном состоянии, по фасаду ползут трещины. Вопрос о перераспределении детей в другие образовательные организации до сих пор решается.