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Общество

Определена стоимость ремонта моста на остров Пески

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В Пензе назвали стоимость капитального ремонта моста на остров Пески, известного в народе как Лебедевский.

Сооружение уже несколько лет находится в плохом состоянии. В марте 2022 года пешеходную часть моста закрыли, признав передвижение по ней небезопасным.

О судьбе объекта на странице председателя гордумы Дениса Соболева в соцсети «ВКонтакте» спросила пензячка Елена Д.

«А что с … разработкой ПСД (проектно-сметной документации. – Прим. ред.)? Все это озвучивалось весной 2022 года», - напомнила горожанка.

Денис Соболев ответил, что документация готова. «Стоимость миллиард», - написал он и уточнил, что цена была актуальна на начало 2024 года.

Ремонт сооружения обсуждали в гордуме в феврале 2023-го. Тогда начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев заявил, что, как только станет известна стоимость работ, нужно будет решить вопрос, в какую программу включить обновление объекта.

Лебедевский мост соединяет остров с центральной частью города. Другого варианта проехать на Пески нет.

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