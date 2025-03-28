Депутатов гордумы предупредили о риске перейти на голосование руками

28.03.2025 | 13:24

Депутатов Пензенской городской думы попросили быть аккуратнее с микрофонами, если они не хотят в будущем голосовать на сессии руками. Технический вопрос в пятницу, 28 марта, поднял заместитель председателя Алексей Петров.

«У нас с нового года вступил в силу федеральный закон, по которому мы вот такие вот Bosch (речь о пультах с функциями дискуссии и голосования. - Прим. ред.) купить не сможем, а российского производства звукоусиливающую аппаратуру тоже проблематично найти. У меня просьба: не крутить микрофонами. Ну стоит он в одном положении - старайтесь к нему пристроиться, иначе мы просто-напросто будем голосовать руками или бумажечками, как в соседних регионах. Это на самом деле так сейчас уже происходит», - обратился Алексей Петров к депутатам.

Ранее о риске перейти на карточки или руки говорили в Законодательном собрании. В сентябре 2024 года во время сессии депутат Александр Гуляков обратился к губернатору с предложением заложить в бюджет деньги на обновление оборудования для голосования.

«Давайте пока поработаем на этом. Вы в курсе, какие средства уходят на специальную военную операцию? Более того, мной принят указ о введении режима бюджетной экономии в Пензенской области», - отреагировал Олег Мельниченко.

Тему прокомментировал и председатель Заксобра Вадим Супиков. Он рассказал, что смета с 30 млн выросла до 100 млн. «Это хорошая немецкая система, но, если она 1 раз выйдет из строя, мы будем карточками голосовать или руками. У нас нет сегодня обслуживания этой системы, починить ее крайне сложно, и купить новую тоже сложно. Но когда Олег Владимирович скажет, тогда мы этот вопрос и поднимем», - резюмировал Вадим Супиков.