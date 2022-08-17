Общество

Для родителей учеников школы № 25 проведут собрание

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Дети только и обсуждают, что новый учебный год они начнут в стенах других образовательных организаций, а не в своей родной.

«Я уже привык к своей школе, из-за этого я не хочу уходить», - поделился мальчик.

«Я учился в 25-й школе, должен был перейти в 4-й класс. Пойду в 28-ю, потому что со школой что-то случилось», - рассказал ученик.

По фасаду поползли трещины таких размеров, что пришлось вводить режим повышенной готовности и заказывать техническое обследование здания на предмет возможности его дальнейшей эксплуатации.

«Бригада приступает к разбору аварийной стены. Потом будут работать проектировщики и дадут нам заключение на противоаварийные мероприятия, чтобы ничего со зданием дальше не случилось. От этого будет зависеть, делать реконструкцию или капитальный ремонт и в какие сроки», - пояснила начальник общего отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Пока произвели демонтаж фрагмента стены для того, чтобы посмотреть, есть ли трещины внутри. В этой части здания учебных кабинетов нет.

«Школа уже старая - в следующем году ей будет 70 лет. В 1989-м здесь уже был капитальный ремонт аварийной части, были установлены металлические стяжки, усилен фундамент», - сообщила и. о. директора школы № 25 г. Пензы Ольга Ермакова.

В июне школа прошла приемку к учебному году, но за несколько недель до 1 Сентября состояние капитальных конструкций ухудшилось. В целях безопасности было принято решение вывести ученический и педагогический коллективы из здания.

«В 28-й школе у нас будут заниматься дети начальной школы: 1, 2, 3, 4-е классы. С 5-го по 11-й классы будут заниматься в 2-м корпусе 32-й школы», - отметила заместитель начальника Управления образования г. Пензы Елена Петросова.

Все организационные вопросы с мамами и папами учеников обсудят на общешкольном родительском собрании. Оно пройдет 18 августа в 18:00 в Доме молодежи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Воткнули многоэтажки на болоте рядом со школой, вот и результат. Не сразу, но грунт поплыл.

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