Пензенским властям предложили разместить в центре плоты и гондолы

26.08.2022 | 10:58

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 августа, депутат Александр Смирнов раскритиковал администрацию за то, что, по его мнению, «бездумно тратятся сотни миллионов рублей на то, чтобы был «причесан» центр города».

«В гранит одеваются скверы, строятся какие-то инфраструктурные объекты, которые впоследствии перестают работать, как, например, фонтан. Московская превращается в водопад», - заявил он.

Депутат иронически посоветовал разместить на Московской плоты, «чтобы люди, которых сносит потоками, могли выжить и не утонуть», а на улице Пушкина - гондолы, «чтобы люди переплывали через реку, в которую превращается улица».

Смирнов имел в виду ливни, обрушившиеся на Пензу в июле, когда город буквально тонул в дождевой воде, а потоки сбивали людей с ног.

По мнению думца, приоритеты расставлены неправильно: большую часть времени пензенцы проводят не в центре города, а в своих дворах, которые требуют большего внимания. Именно на эти цели, по мнению Смирнова, следует направлять финансы.

«Я прошу пересмотреть формирование программы по благоустройству городской среды и включить в нее ремонт дворовых территорий», - завершил он.