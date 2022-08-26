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Общество

Пензенским властям предложили разместить в центре плоты и гондолы

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 августа, депутат Александр Смирнов раскритиковал администрацию за то, что, по его мнению, «бездумно тратятся сотни миллионов рублей на то, чтобы был «причесан» центр города».

«В гранит одеваются скверы, строятся какие-то инфраструктурные объекты, которые впоследствии перестают работать, как, например, фонтан. Московская превращается в водопад», - заявил он.

Депутат иронически посоветовал разместить на Московской плоты, «чтобы люди, которых сносит потоками, могли выжить и не утонуть», а на улице Пушкина - гондолы, «чтобы люди переплывали через реку, в которую превращается улица».

Смирнов имел в виду ливни, обрушившиеся на Пензу в июле, когда город буквально тонул в дождевой воде, а потоки сбивали людей с ног.

По мнению думца, приоритеты расставлены неправильно: большую часть времени пензенцы проводят не в центре города, а в своих дворах, которые требуют большего внимания. Именно на эти цели, по мнению Смирнова, следует направлять финансы.

«Я прошу пересмотреть формирование программы по благоустройству городской среды и включить в нее ремонт дворовых территорий», - завершил он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Понесло очередного...

Гость||

Плоты предложили разместить гандонам?

Гость||

Да уж действительно, этих гандонов надо сажать пачками.

Гость||

Бабы ещё нарожают!

Гость||

Да нарожали уже. Клоун на клоуне.

Гость||

Гость писал(a):

Да нарожали уже. Клоун на клоуне.
Клоуны есть,а цирка нет!

Гость||

Гость писал(a):

Да нарожали уже. Клоун на клоуне.

Клоуны есть,а цирка нет!

Потому что эти клоуны - гандоны.

Гость||

Гость писал(а):

Понесло очередного...

Перед выборами.

Имя: Гость
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