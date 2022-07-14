Общество

Из-за непогоды в Пензе поездки на такси подорожали в пять раз

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Сначала город накрыло большим грозовым облаком - уже это не предвещало ничего хорошего. А потом небеса разверзлись и на Пензу обрушился ливень.

Буквально через несколько минут после разгула непогоды в интернете стали появляться кадры тонущей Пензы. Например, по воду ушла Ново-Тамбовская.

Сильные потоки даже сбивали пешеходов с ног.

Те, кто хотел добраться домой на такси, были обескуражены не столько дождем, сколько суммами, «накапавшими» по счетчику. В обычные поездки стоят в пять раз дешевле.

По мнению пензенских синоптиков, происходящее никак нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим: лето, обильных осадков давно уже не было.

«Не очень сильный дождь. Сильный дождь - это когда 50 миллиметров выпадает за 12 часов или 30 миллиметров менее чем за час. Сейчас - 8-10 миллиметров по области. Просто умеренный дождь», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Нескончаемые потоки воды на проезжей части свидетельствуют о том, что городские ливневки не справляются с нагрузкой - что во время маленьких дождей, что во время больших.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Купите Неворотовой новые очки.

Гость||

А что же будет при сильном дожде? Венеция?

Гость||

Она же профнепригодна,пора на покой,домочадцам пускай свистит

Гость||

согласен.А еще говорила что в Пензе климат очень хороший. Забыв про 3 месяца зимы, когда снегом заваливало просто. Коллапс был ужасный.

Гость||

Это потому что у неворотовой колени не ломили? Ну тогда,да.так,побрызгал слегка.

Гость||

Дождик это очень хорошо.

Гость||

20:24ну мы поняли.2 раза никчему.

Гость||

в 00:00:36 там, смотрю, купаются уже!

Гость||

Не сильный, хороший дождь, огороды полил,земля всё впитала, а если в городе один асфальт и нет ливневок, в этом дождь не виноват

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.07.2022 20:27|

Неверотова заслуженная

Подкинула вам, чесатели языками, погода тему для обсуждения. Но вы не дождик кинулись обсуждать, а Неворотову,.Как же это противно!

Гость||

На злые языки никто внимания не обращает, пусть чешат, чешаться у них

Гость||

Эти прогнозисты зря получают зарплату, ни разу ещё прогноз не совпал. Даже за два часа погоду предсказать не могут, наугад рисуют что-нибудь и нормально.

Гость||

Валюху на пенсию!

Гость||

На отремонтированной улице Лермонтова от потоков кирпичи носило. Ливневку сделать опять забИли.

Гость||

Да,сильный был дождь,

Имя: Гость
Комментарий:

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