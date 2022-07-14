Из-за непогоды в Пензе поездки на такси подорожали в пять раз

14.07.2022 | 19:45

Сначала город накрыло большим грозовым облаком - уже это не предвещало ничего хорошего. А потом небеса разверзлись и на Пензу обрушился ливень.

Буквально через несколько минут после разгула непогоды в интернете стали появляться кадры тонущей Пензы. Например, по воду ушла Ново-Тамбовская.

Сильные потоки даже сбивали пешеходов с ног.

Те, кто хотел добраться домой на такси, были обескуражены не столько дождем, сколько суммами, «накапавшими» по счетчику. В обычные поездки стоят в пять раз дешевле.

По мнению пензенских синоптиков, происходящее никак нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим: лето, обильных осадков давно уже не было.

«Не очень сильный дождь. Сильный дождь - это когда 50 миллиметров выпадает за 12 часов или 30 миллиметров менее чем за час. Сейчас - 8-10 миллиметров по области. Просто умеренный дождь», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Нескончаемые потоки воды на проезжей части свидетельствуют о том, что городские ливневки не справляются с нагрузкой - что во время маленьких дождей, что во время больших.