В новом сквере в Маньчжурии хотят провести освещение

29.08.2025 | 19:09

В Пензе проверили, как идет обустройство сквера на улице Ново-Казанской в Маньчжурии, между домами № 8, 14 и детским садом № 57 «Матрешка».

На сегодняшний день выполнены работы по планировке участка, подрядчик завез 400 куб. м чернозема, завершил асфальтировку пешеходной дорожки шириной 2,5 м и площадью 350 кв. м, сообщили в пятницу, 29 августа, в пресс-службе администрации города.

Уже появились 8 скамеек и столько же урн.

За счет сэкономленных при проведении аукциона средств в сквере хотят установить световые опоры. Осенью активисты планируют заняться дополнительным озеленением территории.

Создание сквера - заслуга местных жителей, которые самостоятельно разработали проект, составили смету и представили документы в городскую администрацию, где им выделили 5 млн рублей на реализацию инициативы. После торгов с подрядчиком заключили договор на 3 852 000 рублей.

В администрации города напомнили, что в рамках инициативного бюджетирования воплотить в жизнь свой проект смогут жители любого района Пензы. В следующем году финансирование хотят увеличить с 5 млн до 20 млн рублей.