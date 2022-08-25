В Пензе бродягам раздали памятки по профилактике пожара и коронавируса

25.08.2022 | 14:35

В среду, 24 августа, в Октябрьском районе Пензы прошел рейд по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

Соцработники и полицейские прошли по улицам Глазунова, Ульяновской, Минской, Одесской, Онежской, Кронштадтской, Рахманинова, Бородина, Ладожской, Стасова.

Они также побывали рядом с храмами, расположенных в районах, и в зоне Арбековского рынка.

В итоге комиссия нашла четырех мужчин без определенного места жительства. Их попросили заполнить анкеты с вопросами о причинах, по которым бродяги оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Бомжей также проинструктировали о порядке приема в дом ночного пребывания.

Кроме того, с бездомными людьми провели беседу на тему доступа в расселенные дома и правилах обращения с газовыми приборами, а также выдали им памятки по пожарной безопасности и профилактике коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В июле жительница областного центра рассказала, что на набережной Суры наткнулась на «кучу бомжей». Для проверки информации соцработники выехали на набережную в поисках лиц без определенного места жительства, но не нашли ни одного.

В июне пензячка озаботилась судьбой безногого бродяги, обитающего на остановке «Улица Чкалова». Ряд комментаторов рассказали, что предлагали ему помощь, но бродяга отказывается что-либо менять в своей жизни - она его вполне устраивает. В частности, после помещения в учреждение социального обслуживания он самовольно покинул его и вновь поселился на остановке.