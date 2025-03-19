Диван-капкан: спасатели освободили застрявшего пензенца

19.03.2025 | 08:44

Сотрудники пожарно-спасательного центра освободили жителя Пензы, попавшего в ловушку. Капканом стала собственная постель горожанина.

Инцидент случился 17 марта. Из центра обработки экстренных вызовов системы 112 спасателям поступило сообщение, что у жителя улицы Бурмистрова нога застряла в металлической конструкции дивана.

Сам мужчина извлечь конечность не смог и обратился за посторонней помощью.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели деблокировали ногу пострадавшего. Медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В феврале у трехлетней девочки палец застрял в пластмассовой игрушке. Спасатели, применив специальный инструмент, освободили ребенка.