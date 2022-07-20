Общество

Соцработники не нашли бомжей на набережной Суры

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Жительнице Пензы ответили на жалобу, касающуюся бомжей на набережной Суры. На сообщение, опубликованное в телеграм-чате «ПензаИнформ», отреагировали представители центра управления регионом.

«Так получилось, что на набережную я попала первый раз в эту субботу, 16 июля. Впечатление ужасное. Куча бомжей, которые гадят сидя на лавке. Еще одна группа бомжей разместилась под елочками», - рассказала женщина.

Ей сообщили, что во вторник, 19 июля, специалисты МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» выехали на набережную в поисках лиц без определенного места жительства, чтобы оказать им необходимую помощь.

На момент обследования бродяг не нашлось. Адрес включили в план межведомственных рейдов для дальнейшего посещения.

«В случае обнаружения лиц без определенного места жительства вы можете обратиться в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» по телефону 44-00-03», - посоветовали пензенцам.

Еще одна претензия жительницы областного центра была связана с отсутствием у воды ограждения. «Это самое непродуманное и опасное место для отдыха в городе!» - посчитала она.

«В настоящее время для капитального ремонта набережной реки Суры вдоль набережной ограждения установлены. У самой кромки воды возведение ограждений в рамках капитального ремонта не предполагается», - ответили ей в ЦУРе.

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Гость||

Опять пыль в глаза глупомордым. Лучше бы вообще ничего не писали.

Гость||

В Пензе даже бродячих собак нет,а вы бомжей искали...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У самой кромки воды возведение ограждений в рамках капитального ремонта не предполагается
Почему на всех набережных России предполагается и присутствует, а в Пензе нет?

Гость||

Гость писал(a):

У самой кромки воды возведение ограждений в рамках капитального ремонта не предполагается

Почему на всех набережных России предполагается и присутствует, а в Пензе нет?

А чтобы такие дурачки как ты, не орали потом, что заборов понаставили.

Гость||

они думаали бомжи их там ждут сидят, ага, лучше бы птичек дохлых похоронили, хоть какая-то польза от этих баенок была бы! пришлите уборщиков лучше, суру почистить, мусор выловить!

Гость||

а какую помощь они хотели оказать бомжам? остограмить? им другая помощь не нужна.

Имя: Гость
Комментарий:

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