Соцработники не нашли бомжей на набережной Суры

20.07.2022 | 09:33

Жительнице Пензы ответили на жалобу, касающуюся бомжей на набережной Суры. На сообщение, опубликованное в телеграм-чате «ПензаИнформ», отреагировали представители центра управления регионом.

«Так получилось, что на набережную я попала первый раз в эту субботу, 16 июля. Впечатление ужасное. Куча бомжей, которые гадят сидя на лавке. Еще одна группа бомжей разместилась под елочками», - рассказала женщина.

Ей сообщили, что во вторник, 19 июля, специалисты МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» выехали на набережную в поисках лиц без определенного места жительства, чтобы оказать им необходимую помощь.

На момент обследования бродяг не нашлось. Адрес включили в план межведомственных рейдов для дальнейшего посещения.

«В случае обнаружения лиц без определенного места жительства вы можете обратиться в МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» по телефону 44-00-03», - посоветовали пензенцам.

Еще одна претензия жительницы областного центра была связана с отсутствием у воды ограждения. «Это самое непродуманное и опасное место для отдыха в городе!» - посчитала она.

«В настоящее время для капитального ремонта набережной реки Суры вдоль набережной ограждения установлены. У самой кромки воды возведение ограждений в рамках капитального ремонта не предполагается», - ответили ей в ЦУРе.