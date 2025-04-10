В Пензе личность потерявшейся пенсионерки установили по рецепту

10.04.2025 | 08:19

В среду, 9 апреля, в Пензе сотрудники Росгвардии помогли потерявшейся 83-летней пенсионерке, страдающей потерей памяти, вернуться домой.

Около 10:00 росгвардейцам позвонили из аптеки на улице Суворова. Фармацевт рассказала, что к ним зашла престарелая женщина, не помнящая ни своего имени, ни места жительства.

Приехавшие по адресу бойцы поняли, что пенсионерка не только дезориентирована, но и с трудом идет на контакт. Она даже не смогла назвать свою фамилию. Кроме того, у женщины оказались проблемы со слухом, что дополнительно осложняло общение.

Установить личность пензячки помог рецепт, с которым она пришла в аптеку: на нем была указана ее фамилия. Росгвардейцы вместе с полицией выяснили адрес престарелой женщины и доставили ее домой.

«Как оказалось, она живет совсем неподалеку, но самостоятельно не смогла найти дорогу», - добавили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.