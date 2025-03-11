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Общество

Штраф за отказ пропустить скорую помощь собираются повысить в разы

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В Госдуму будет внесен законопроект, ужесточающий ответственность за отказ уступить дорогу автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сейчас за данное нарушение предусмотрен штраф от 4 500 до 7 000 рублей или лишение прав от 3 месяцев до года.

Парламентарии предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В соответствии с изменениями размер штрафа за отказ пропустить скорую помощь составит от 20 000 до 30 000 рублей.

Кроме этого, предлагается лишать нарушителей водительского удостоверения на срок от 3 месяцев до 2 лет.

«Скорая помощь - это не машина, которая используется для аттракционов. Это не машина, которая используется как такси. Скорая помощь - это машина, которая спешит на помощь к человеку, которому плохо и требуется срочное вмешательство. Скорая помощь - это машина, в которой больному оказывают необходимые процедуры. Там может находиться ребенок. Это также может быть реанимобиль», - подчеркнул автор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он назвал такое поведение на дороге не только некорректным, но и противоправным и антиобщественным.

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