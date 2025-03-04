Названы способы быстро остановить икоту

04.03.2025 | 08:38

Икота чаще всего проходит сама по себе, но если она длится долго, то такое состояние может быть признаком серьезного заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

«Икота представляет собой непроизвольное ритмичное сокращение диафрагмы - мышцы, которая разделяет грудную и брюшную полости и играет важную роль в процессе дыхания. Это сокращение приводит к резкому вдоху воздуха в легкие и сопровождается характерным звуком», - пояснила она.

По словам врача, икота может возникнуть при быстром поглощение пищи, особенно если при этом происходит заглатывание воздуха. Причиной может стать и излишек жирной еды: процесс освобождения желудка замедляется, что может раздражать диафрагму.

Также икоту могут вызвать слишком холодные или горячие напитки. Кроме того, спровоцировать ее могут стресс или испуг.

В некоторых случаях икота может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В первом случае происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, что раздражает слизистую и может воздействовать на диафрагму или блуждающий нерв, провоцируя икоту. Во втором часть желудка смещается в грудную полость, создавая давление на диафрагму.

«Оба состояния требуют внимания, так как длительная икота может быть симптомом их обострения», - предупредила Антюфеева.

Кроме того, раздражение диафрагмы может быть вызвано воспалением легких (пневмонией), опухолями и хроническим алкоголизмом.

Гастроэнтеролог предупредила: универсального метода избавления от икоты не существует, однако есть некоторые способы, которые могут помочь при таком состоянии. Врач посоветовала следующие действия:

- проглотить чайную ложку сахара (не запивая водой) или кусочек льда, медленно съесть кусочек сухого хлеба, пожевать лимонную дольку;

- выпить ледяную воду маленькими глотками;

- сделать массаж твердого неба или потянуть за язык;

- задержать дыхание на 10 секунд, затем сделать два вдоха;

- подышать в бумажный пакет (с осторожностью, чтобы не закружилась голова);

- подтянуть колени к груди и наклониться вперед.

Валерия Антюфеева предупредила: если икота продолжается больше двух дней, следует обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные патологии и подобрать лечение.