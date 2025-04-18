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Из жизни

Пензенские волонтеры отправили в Москву краснокнижную летучую мышь

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Пензенские волонтеры, занимающиеся спасением диких птиц, помогают выжить краснокнижной летучей мыши.

Занесенную в Красную Книгу не только региона, но и России гигантскую вечерницу с серьезными травмами нашли охотники. Скорее всего, рукокрылое случайно попало под выстрел. Мышь сочли мертвой и решили отнести на кафедру зоологии и экологии ПГУ, однако она проявила признаки жизни.

«Сердца суровых мужчин растаяли. Они пожалели это маленькое существо и начали искать варианты, как ему помочь. Так мышь попала к нам. Но у нас нет врачей и оборудования, чтобы прооперировать ее и спасти», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» общественный инспектор по обращению с животными межрегионального управления Росприроднадзора Алина Кондрашова.

Пензенские волонтеры отправили в Москву краснокнижную летучую мышь

Пензенские волонтеры решили отправить гигантскую вечерницу в московский центр помощи рукокрылым, где согласились ее принять.

В четверг, 17 апреля, мышь выслали в столицу автобусом, купив для нее билет. Животное получило очень серьезные травмы, и если его спасут, то ему всю жизнь придется провести с людьми - в дикой природе мышь погибнет.

Алина Кондрашова добавила, что за день до того, как гигантская вечерница появилась у волонтеров, они выпустили спасенного средиземноморского нетопыря. 12 февраля его нашла на балконе жительница Сердобска и передала пензенским добровольцам. Малыша откормили, ввели в спячку до теплого времени, а затем разбудили и отправили на волю.

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Источник — фото Алины Кондрашовой
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