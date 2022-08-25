Пензенские хулиганы ежедневно ломают уличную мебель

25.08.2022 | 11:54

В Пензе коммунальщики ежедневно устраняют последствия хулиганских выходок горожан. От рук отдыхающих страдают малые архитектурные формы на площадях и скверах.

Хулиганы ломают уличную мебель, расписывают плитку, скамейки, качели на Фонтанной площади.

«Так, 25 августа сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» восстановили поврежденную уличную мебель на набережной реки Суры, были закрашены нанесенные озорниками надписи», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики призвали горожан поддерживать чистоту и бережно относиться к объектам городской среды, без которых Пенза станет неуютной.

В середине августа юные хулиганы изрисовали плитку на площади Ленина. Чтобы уничтожить «художества», специалисты извели ведро растворителя. По их словам, не всегда нарушители, портящие уличную мебель или покрытие, попадают в объективы установленных камер, поэтому не всех получится привлечь к ответственности.