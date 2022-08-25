Общество

Пензенские хулиганы ежедневно ломают уличную мебель

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В Пензе коммунальщики ежедневно устраняют последствия хулиганских выходок горожан. От рук отдыхающих страдают малые архитектурные формы на площадях и скверах.

Хулиганы ломают уличную мебель, расписывают плитку, скамейки, качели на Фонтанной площади.

«Так, 25 августа сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» восстановили поврежденную уличную мебель на набережной реки Суры, были закрашены нанесенные озорниками надписи», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики призвали горожан поддерживать чистоту и бережно относиться к объектам городской среды, без которых Пенза станет неуютной.

В середине августа юные хулиганы изрисовали плитку на площади Ленина. Чтобы уничтожить «художества», специалисты извели ведро растворителя. По их словам, не всегда нарушители, портящие уличную мебель или покрытие, попадают в объективы установленных камер, поэтому не всех получится привлечь к ответственности.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

а где же наша доблестная полиция?

Гость||

Всё просто, камеры не работают, полиции вечером и ночью в центре города вообще не бывает?!

Гость||

Пензенские полицаи-садисты нападают на мирных граждан, избивают женщин, ломают рёбра пенсионеркам.

Гость||

Пора дружинников организовывать. Патрули, дубинки с электрошокерами, травматы. Дать им права полиции. Тех кого поймают - на принудительные работы по очистке города.

Гость||

Деградация прогрессирует.

Печально

Гость||

Гость писал(a):

Пензенские полицаи-садисты нападают на мирных граждан, избивают женщин, ломают рёбра пенсионеркам.
Доказать сможешь?

Гость||

Гость писал(a):

Деградация прогрессирует.

Печально

Еще печальнее: прогресс деградирует.

Имя: Гость
Комментарий:

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