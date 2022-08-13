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Общество

В Пензе плитку на площади Ленина очищают от художеств хулиганов

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До звания мастеров стрит-арта этим художникам далеко. Их можно назвать другим словом на букву «х» - хулиганы.

Неизвестные испортили тротуартную плитку вокруг памятника Ленину на одноименной площади, причем подошли к делу избирательно: с одной стороны буквально все в надписях. Их было намного больше, рассказал мастер участка Ленинского района Пензавтодора.

«Нет слов. Рисуем, ломаем, пишем - все, что хотите. Скамейки разбиваем. На набережной вообще все рейки у скамеек вырвали. Это невыносимо», - рассказала мастер участка «Пензавтодор» Светлана Князева.

Уничтожая писанину, сотрудники извели ведро растворителя. С гранитных плит по периметру памятника удалось оттереть рисунки. Появляются они с интервалом в месяц, а то и чаще. И ладно бы с эстетической точки зрения было красиво, а то ведь и граффити назвать сложно.

Одна из главных площадей города является центром притяжения как пензенцев, так и гостей. Например, семья из Красноярска делает снимки на память.

«Город очень интересный. Мы нафотографировали очень много, уже всем друзьям разослали», - поделилась пара.

Зато сотрудники «Пензавтодора» передали информацию о хулиганах куда следует.

«Написала заявление в полицию по поводу вот этого акта вандализма», - пояснила Светлана Князева.

Но не всегда те, кто портит фасады, рисует на городских объектах, попадают в объективы камер видеонаблюдения. Может быть, проблему стоит решать по-иному, по примеру других городов. Там создают граффити-резервации, где юные художники могут самовыражаться.

Возможно, такой подход избавит Пензу от уродующих надписей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Уважаемая администрация. Деньги на камеры видеонаблюдения выделялись?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Город медленно, но верно превращается в ГЕТТО.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Ленин опирался на бунт хулиганов, а они

утираются об него. Родственные души

О`Генри.

Гость||

Гость писал(a):

Город медленно, но верно
Скачи-ка ты отседа

Гость||

Баскетбольное кольцо для детей вторую неделю ремонтируют.позорники.

Гость||

Любой протест сейчас, как глоток воздуха.Пусть и такой глупый.

Гость||

Пора вводить в школах розги.

Гость||

дебилы,лишь бы насрать мозги совсем высохли

Гость||

Гость писал(a):

Любой протест сейчас, как глоток
Вы дурачок?

Гость||

Остались ещё люди с мозгами,способные не плясать под дудочку системы.

Гость||

Чё распищались, это было ввсегда, во все времена и народы. Придурков всегда хватало , а главное с кого они пример будут брать, ну конечно с наших светил. Как сами сносить и уродовать историческую часть города, то это хорошо, как дырявые уродства и другое артговно по городу ставить то это верх эстетизма. Вот в подражане вам молодёж и самореализуется.

Гость||

У нас есть с кого брать пример и главный дипломат, и руководители всех уровней подают только положительный пример подрастающему поколению. Учимся у лучших

Гость||

Была бы краска подешевле,можно бы было дырявого мужика с двумя жопами на всю площадь забабахать,на радость Ткаченко.

Гость||

Гость писал(a):

Остались ещё люди с мозгами,способные не плясать
Мозги у них от мухи, жужжащей как и ты.

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Имя: Гость
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