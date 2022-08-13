В Пензе плитку на площади Ленина очищают от художеств хулиганов

13.08.2022 | 18:25

До звания мастеров стрит-арта этим художникам далеко. Их можно назвать другим словом на букву «х» - хулиганы.

Неизвестные испортили тротуартную плитку вокруг памятника Ленину на одноименной площади, причем подошли к делу избирательно: с одной стороны буквально все в надписях. Их было намного больше, рассказал мастер участка Ленинского района Пензавтодора.

«Нет слов. Рисуем, ломаем, пишем - все, что хотите. Скамейки разбиваем. На набережной вообще все рейки у скамеек вырвали. Это невыносимо», - рассказала мастер участка «Пензавтодор» Светлана Князева.

Уничтожая писанину, сотрудники извели ведро растворителя. С гранитных плит по периметру памятника удалось оттереть рисунки. Появляются они с интервалом в месяц, а то и чаще. И ладно бы с эстетической точки зрения было красиво, а то ведь и граффити назвать сложно.

Одна из главных площадей города является центром притяжения как пензенцев, так и гостей. Например, семья из Красноярска делает снимки на память.

«Город очень интересный. Мы нафотографировали очень много, уже всем друзьям разослали», - поделилась пара.

Зато сотрудники «Пензавтодора» передали информацию о хулиганах куда следует.

«Написала заявление в полицию по поводу вот этого акта вандализма», - пояснила Светлана Князева.

Но не всегда те, кто портит фасады, рисует на городских объектах, попадают в объективы камер видеонаблюдения. Может быть, проблему стоит решать по-иному, по примеру других городов. Там создают граффити-резервации, где юные художники могут самовыражаться.

Возможно, такой подход избавит Пензу от уродующих надписей.