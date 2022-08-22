В пензенских школах планируют провести декаду проверок

22.08.2022 | 12:29

В образовательных учреждениях Пензенской области хотят провести декаду качества организации питания.

Комиссии должны будут проверить, как осуществляется процесс приготовления пищи для школьников.

Мероприятие планируют провести в начале учебного года, к нему намерены привлекать членов родительского комитета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего питание организовано в 305 школах области.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Сурском крае введут новый стандарт школьного питания. Стоимость завтраков и обедов не изменится.

«У нас новое двухнедельное меню, новые технологические карты, технико-технологические карты, которые разработаны Министерством образования Пензенской области совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области, с Роспотребнадзором. Главное - чтобы питание в школах, в детских садах, в СПО было не просто вкусным, а здоровым и сбалансированным», - рассказал на пресс-конференции 19 августа министр образования области Алексей Комаров.