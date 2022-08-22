Общество

В пензенских школах планируют провести декаду проверок

Печать
Telegram

В образовательных учреждениях Пензенской области хотят провести декаду качества организации питания.

Комиссии должны будут проверить, как осуществляется процесс приготовления пищи для школьников.

Мероприятие планируют провести в начале учебного года, к нему намерены привлекать членов родительского комитета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего питание организовано в 305 школах области.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Сурском крае введут новый стандарт школьного питания. Стоимость завтраков и обедов не изменится.

«У нас новое двухнедельное меню, новые технологические карты, технико-технологические карты, которые разработаны Министерством образования Пензенской области совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области, с Роспотребнадзором. Главное - чтобы питание в школах, в детских садах, в СПО было не просто вкусным, а здоровым и сбалансированным», - рассказал на пресс-конференции 19 августа министр образования области Алексей Комаров.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Декада,месячник! А внеплановые проверки Вы можете проводить?

Гость||

Гость писал(a):

А внеплановые проверки Вы можете проводить?
Нет, не могут, да и зачем им это. Рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте