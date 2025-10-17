Минпросвещения РФ опубликовало проект расписания ОГЭ в 2026 году

17.10.2025 | 09:09

Появился проект расписания ОГЭ в 2026 году. Его подготовило Минпросвещения РФ, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Досрочный период сдачи ОГЭ продлится с 21 апреля по 18 мая. Девятиклассники сдадут:

- 21 апреля (вторник) - математику;

- 24 апреля (пятница) - русский язык;

- 28 апреля (вторник) - информатику, литературу, обществознание, химию;

- 6 мая (среда) - биологию, географию, иностранные языки, историю, физику.

Резервные даты:

- 12 мая (вторник) - математика;

- 13 мая (среда) - информатика, литература, обществознание, химия;

- 14 мая (четверг) - биология, география, иностранные языки, история, физика;

- 15 мая (пятница) - русский язык;

- 18 мая (понедельник) - по всем учебным предметам.

Основной период аттестации продлится с 2 июня по 6 июля. График следующий:

- 2 июня (вторник) - математика;

- 5 июня (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 6 июня (суббота) - иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика;

- 9 июня (вторник) - русский язык;

- 16 июня (вторник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 19 июня (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).

Резервные дни:

- 29 июня (понедельник) - математика;

- 2 июля (четверг) - русский язык;

- 3 июля (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 6 июля (понедельник) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).

Дополнительный период сдачи ОГЭ стартует 3 сентября и завершится 25-го числа. Расписание следующее:

- 3 сентября (четверг) - математика;

- 7 сентября (понедельник) - русский язык;

- 10 сентября (четверг) - биология, география, история, физика;

- 14 сентября (понедельник) - иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Резервные даты:

- 21 сентября (понедельник) - русский язык;

- 22 сентября (вторник) - математика;

- 23 сентября (среда) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 24 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 25 сентября (пятница) - по всем учебным предметам.

ОГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00.