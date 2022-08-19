В пензенских школах и садах вводится новый стандарт питания

19.08.2022 | 18:14

97% пензенских школ уже готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров. Кроме того, он озвучил еще несколько хороших новостей, которые касаются и учеников и учителей.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий указ (норма законодательства уже вступила в силу) по снижению документарной нагрузки. Учитель будет заполнять всего лишь пять документов», - сообщил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

В максимум входят программа учебного курса, журналы учета успеваемости и внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристики учеников.

С 1 сентября 2022 года в области вводится новый стандарт питания в образовательных учреждениях. Стоимость завтраков и обедов повышаться не будет.

«У нас новое двухнедельное меню, новые технологические карты, технико-технологические карты, которые разработаны Министерством образования Пензенской области совместно с Министерством здравоохранения Пензенской области, с Роспотребнадзором. Главное - чтобы питание в школах, в детских садах, в СПО было не просто вкусным, а здоровым и сбалансированным», - рассказал Алексей Комаров.

Из федерального бюджета на каждое образовательное учреждение, где проводился капитальный ремонт, было выделено по 7,5 миллионов рублей. Эти деньги уже освоены.

«На 2024-2025 год Пензенская область уже прошла отбор и подала заявку на капитальный ремонт 30 образовательных организаций города Пензы и Пензенской области», - отметил Алексей Комаров.

В пензенские школы в новом учебном году придут работать 100 молодых учителей - выпускников педагогического института.