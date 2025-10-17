В школе села Неверкино продолжится капремонт

17.10.2025 | 18:59

В селе Неверкино продолжается ремонт школы имени П. А. Столыпина. Ход работ оценил министр образования региона Алексей Фомин.

В своем телеграм-канале он рассказал, что ключевые этапы - замена кровли и обновление фасадов - уже позади. Сейчас подрядчик занимается стенами, потолками, освещением и инженерными сетями в коридорах.

«Экономия средств, достигнутая в результате модернизации системы образования региона, позволила направить ресурсы на дальнейшие ремонтные работы», - отметил министр.

По его словам, в учебных классах появится новая мебель, в кабинетах химии и физики - современное лабораторное оборудование.

«Более удобный актовый зал и оснащенные кабинеты ОБЗР и технологии создадут комфортные условия для обучения», - написал Алексей Фомин.