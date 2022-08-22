Пензенцев просят не ходить на детскую площадку во время ее уборки

22.08.2022 | 12:50

Новую детскую площадку у дома № 16 на Ульяновской приведут в состояние, при котором игры малышей станут безопасными.

При установке элементов рабочие сняли верхний слой земли и засыпали каменистый участок песком. В итоге булыжники на территории угрожают здоровью детей.

В ближайшее время ситуация должна исправиться.

«По информации управления ЖКХ, в субботу, 20 августа, подрядчик завез на площадку песок. На этой неделе будет проводиться планировка всех площадок вручную, уборка мусора и камней», - сообщили порталу PenzaInform.ru в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что на информационном щите размещено объявление: во время работ жителей просят не приводить детей на площадку и приносят им извинения за доставленные неудобства.