Общество

В Пензе полицейские с начала года изъяли 22 игровых терминала

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Пензенские полицейские изъяли 2 игровых автомата, стоявших в закрытом киоске рядом с одним из торговых центров в Октябрьском районе.

В Пензе полицейские с начала года изъяли 22 игровых терминала

Техника находилась в исправном состоянии и ждала азартных людей. Ее выгрузили и отправили на экспертизу.

В Пензе полицейские с начала года изъяли 22 игровых терминала

Всего с января по май 2025 года в Пензе изъято 22 игровых терминала. В 2024-м подобных устройств было 86. Обычно их устанавливают в скрытых местах, оборудуют системами видеонаблюдения и дистанционного отключения.

В Пензе полицейские с начала года изъяли 22 игровых терминала

«В апреле 2025-го на основании решения суда о признании движимой вещи бесхозяйным имуществом, уничтожении изъятого игрового (компьютерного) оборудования и обращения его в доход государства в Росимущество было передано 36 единиц игрового оборудования», - рассказал начальник отдела УМВД России по г. Пензе Александр Зотеев.

В Пензе полицейские с начала года изъяли 22 игровых терминала

Пензенцев просят быть бдительными и сообщать о незаконной деятельности в полицию по телефонам: 56-31-11 или 02.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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