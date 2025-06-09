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Учеба

Пензенец победил в игре «Умницы и умники» и был зачислен в МГИМО

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Ученик пензенской гимназии № 42 стал победителем телеолимпиады «Умницы и умники», выпуск которой вышел в эфир Первого канала в субботу, 7 июня.

«В прошлом году он был призером регионального финала игры «Умники и умницы Сурского края». Темой был «Век Просвещения в России: люди, события, открытия». Юный пензенец не добился успеха на игровой дорожке, но в рядах «теоретиков» набрал большое количество орденов и медалей и стал призером.

Активно отвечая на вопросы, он завоевал симпатию автора и бессменного ведущего программы, профессора университета МГИМО Юрия Вяземского», - рассказали в региональном минобре.

Тогда же школьник получил личное приглашение на игру в Москву, где в итоге дошел до финала, стал одним из 12 победителей и был зачислен в Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ.

В 2024-2025 учебном году на съемки ездили еще 3 представителя региона из Пензы: ученик гимназии «САН», а также ученицы школ № 68 и 78, уточнили в минобре, однако добиться такого успеха им не удалось.

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