На улице Ульяновской дети рискуют получить травмы на новой площадке

19.08.2022 | 21:13

Новая детская площадка вызывает немало вопросов у жильцов дома № 16 на Ульяновской. Хорошая задумка, только реализована она странно.

«Не нравится, как поставили новые элементы. Приехали, сняли верхний слой земли, засыпали песком. То, что под песком было много камней, никого не интересует. Дети выкапывают из песка большие камни», - отметила женщина.

Ребят во дворе много, к новым игровым элементам потянутся и дети из других домов. Все они будут рисковать. Территория находится на склоне. Сотрудники ЖКХ попытались сгладить участок - получилось еще хуже, чем было. Кроме того, булыжники все так же угрожают юному поколению.

Старая площадка нуждается во внимании, причем больших расходов она не потребует.

«Хотя бы просто подкрасить в яркие цвета, завезти новый песок, закрыть его, чтобы кошки туда не бегали - ну и все. У нас место покатое, другого ничего придумать нельзя», - подчеркнула женщина.

Прежде чем принимать площадку, нужно привести ее в нормальное состояние, а пока она просто опасна для ребят, говорит местная жительница.