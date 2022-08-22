40 тысяч за костер: любителей отдыха в лесу ждут жесткие штрафы

22.08.2022 | 18:53

В Пензенской области вводится временное ограничение на посещение лесов: нельзя ни за грибами, ни на охоту, ни погулять. Исключение делается для тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в зеленых массивах. Приказ подписан министром.

«Постановление носит рекомендательный характер, но за нарушение правил пожарной безопасности сейчас очень большие штрафы в связи с их ужесточением и введением в КОАП новых расценок. За разведение костра в лесу - 40 000 рублей», - сообщил начальник управления Минлесхоза Пензенской области Андрей Ермолаев.

Ограничение связано с высокой угрозой возникновения лесных пожаров. В ряде российских регионов - уже большие проблемы: разошелся огонь в Рязанской области, в Нижегородской масштаб ЧП такой, что на прошлой неделе на помощь туда отправились пензенские сотрудники МЧС.

В Сурском крае по состоянию на 22 августа ликвидировали 12 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 12 гектаров.

Министр Ришат Алтынбаев обратился к руководителям сельхозпредприятий.

«После уборки чтобы опахивали поля, потому что с полей поджигается солома и уходит в леса. В других регионах очень тяжелая обстановка, например в Рязанской области», - подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев.

Если на поле будет зарегистрирован незаконный пал, то предприятие лишится всех видов государственной поддержки. Такую норму ввели в 2021 году.