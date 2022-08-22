Общество

40 тысяч за костер: любителей отдыха в лесу ждут жесткие штрафы

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В Пензенской области вводится временное ограничение на посещение лесов: нельзя ни за грибами, ни на охоту, ни погулять. Исключение делается для тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в зеленых массивах. Приказ подписан министром.

«Постановление носит рекомендательный характер, но за нарушение правил пожарной безопасности сейчас очень большие штрафы в связи с их ужесточением и введением в КОАП новых расценок. За разведение костра в лесу - 40 000 рублей», - сообщил начальник управления Минлесхоза Пензенской области Андрей Ермолаев.

Ограничение связано с высокой угрозой возникновения лесных пожаров. В ряде российских регионов - уже большие проблемы: разошелся огонь в Рязанской области, в Нижегородской масштаб ЧП такой, что на прошлой неделе на помощь туда отправились пензенские сотрудники МЧС.

В Сурском крае по состоянию на 22 августа ликвидировали 12 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 12 гектаров.

Министр Ришат Алтынбаев обратился к руководителям сельхозпредприятий.

«После уборки чтобы опахивали поля, потому что с полей поджигается солома и уходит в леса. В других регионах очень тяжелая обстановка, например в Рязанской области», - подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев.

Если на поле будет зарегистрирован незаконный пал, то предприятие лишится всех видов государственной поддержки. Такую норму ввели в 2021 году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

нельзя ни за грибами, ни на охоту, ни погулять. Исключение делается для тех,
Для повышения демографического уровня значит можно,если нет в запрете?

Гость||

40 тыс штрафа за костер в лесу - это понятно. А сколько стоит просто погулять по лесу? И как будут штраф выписывать, на тропинку пригонять полицейскую машину и принудительно доставлять в отделение для составления протокола об административном правонарушении? Или они думают, что все дружно с собой в лес паспорта возьмут? Бред какой!

Гость||

Прикольно, будет росгвардия по лесам бабулек, прогуливающихся со скандинавскими палками, вылавливать и штрафовать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Нижегородской масштаб ЧП такой, что на прошлой неделе на помощь туда отправились пензенские сотрудники МЧС.
Ага, своих в командировку отправили, потому что командировочные больше оплачиваются? А у себя леса оставили без присмотра, надеясь штрафами огонь тушить?

Гость||

Почему с губернатором обсуждение новостей закрыто?

А если люди желают выразить благодарность?

И.А.Белозерцев не скрывался за закрытым обсуждением новостей и был ближе к народу!

Гость||

Модератор, а где предыдущие сообщения? Пальчики у тебя еще не скрючило от удаления комментариев? Ну, лиха беда начало.

Имя: Гость
Комментарий:

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