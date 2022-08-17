Общество

В регионе могут ввести полный запрет на посещение лесов

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Количество ландшафтных пожаров в последнее время возросло. Горят поля, причем как с луговыми травами, так и с сельскохозяйственными культурами. Сразу в нескольких районах - Белинском и Тамалинском - уничтожены посевы яровой пшеницы.

«По всем пожарам проводятся доследственные проверки, по результатам будут приняты процессуальные решения. Есть случаи неосторожного обращения с огнем и умышленного повреждения чужого имущества», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

В рамках действующего особого противопожарного режима размеры административных штрафов увеличены.

«На граждан - от 10 000 до 20 000 рублей, на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей», - рассказал Дмитрий Закаткин.

Еще больше заплатят нарушители требований пожарной безопасности в лесах, где 12 раз приходилось ликвидировать возгорания.

«Площадь, пройденная огнем, составила 15,9 гектара. Средняя площадь одного пожара - 1,3 гектара. Основная причина лесных пожаров - это вина населения. 1 случай у нас - переход огня с земельных категорий, 1 случай - от гроз», - пояснил ведущий специалист-эксперт отдела Минлесхоза Пензенской области Сергей Фомин.

В регионе действует ограничение на посещение лесов. В случае ухудшения ситуации будет введен полный запрет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Многие хоть грибы собирают на жратву,.Хотят что бы с голодухи сдохли на минимальную пенсию?

Гость||

А ГДЕ МОСКВИН?

Гость||

Уже пенсионерам и в лес нельзя ходить? На работу хоть ползком, потому что на пенсию не прожить, проще сдохнуть. Индексацию пенсий отняли, потому что есть силы доползти до работы. А теперь нас, пенсионеров, еще и штрафами обложат за то, что в лес пошли? Господи, покарай умалишенных!

Гость||

Ущерб от пожаров посчитали. А от коррупции сколько? Сколько гектаров в Ахунах вырубили?

Гость||

Леса горят, потому что этим прикрывают незаконные вырубки. Арбековский лес, который за железной дорогой, в районе Экоквартала - полно полян посреди леса вырублено еще в прошлом году было. Зато деревянные дачки кругом, и на другой стороне леса нехилые бани деревянные в коттеджах. И никому дела нет, потому что непростые люди эти дачи и коттеджи строят, им можно хозяйничать, для них запретов нет и не будет.

Гость||

Плевать на их запреты, я их не выбирал!

Гость||

"В регионе могут ввести полный запрет на посещение лесов." Ух , регион в лице чиновников посягнул на Статью № 27 Конституции РФ !? Запрещалка ещё не выросла , пора за такое чиновников сажать.

Гость||

пока камер на каждое дерево не повесили все эти запреты просто вибрации воздуха в кабинете этих чудаков

Гость||

Горят поля - а ходить нельзя в лес. Непонятненько.

Гость||

Да всё понятно,главное громко пропиариться перед выборами.

Гость||

А на сурском въезд перекроют?если так то хорошо столько мусора не доедет до водохранилища

Гость||

В маске можно будет в лес ходить!

Имя: Гость
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