В регионе могут ввести полный запрет на посещение лесов

17.08.2022 | 19:28

Количество ландшафтных пожаров в последнее время возросло. Горят поля, причем как с луговыми травами, так и с сельскохозяйственными культурами. Сразу в нескольких районах - Белинском и Тамалинском - уничтожены посевы яровой пшеницы.

«По всем пожарам проводятся доследственные проверки, по результатам будут приняты процессуальные решения. Есть случаи неосторожного обращения с огнем и умышленного повреждения чужого имущества», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

В рамках действующего особого противопожарного режима размеры административных штрафов увеличены.

«На граждан - от 10 000 до 20 000 рублей, на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей», - рассказал Дмитрий Закаткин.

Еще больше заплатят нарушители требований пожарной безопасности в лесах, где 12 раз приходилось ликвидировать возгорания.

«Площадь, пройденная огнем, составила 15,9 гектара. Средняя площадь одного пожара - 1,3 гектара. Основная причина лесных пожаров - это вина населения. 1 случай у нас - переход огня с земельных категорий, 1 случай - от гроз», - пояснил ведущий специалист-эксперт отдела Минлесхоза Пензенской области Сергей Фомин.

В регионе действует ограничение на посещение лесов. В случае ухудшения ситуации будет введен полный запрет.